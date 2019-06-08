Больше 1,1 миллиона болельщиков: «Зенит» наградили за рекордную посещаемость сезона

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-08T14:43:21+03:00

Еще 245 тысяч зрителей посетили другие события на «Газпром Арене»

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«Зениту» очень повезло болельщиками. Такой преданностью фанатов может похвастаться далеко не каждая команда. В прошедшем сезоне петербуржцы вновь доказали свою верность. Сине-бело-голубые с большим отрывом стали самой посещаемой командой Российской Премьер-лиги. Причем, как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей — 48 244 зрителя.

- Это новый рекорд РПЛ, - заявили неделю назад представители клуба.

В итоге награда нашла своего героя. На ПМЭФ – 2019 футбольный клуб получил приз за рекордную посещаемость. Его вручил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

К слову, позавидовать «Зениту» могут и зарубежные клубы. По количеству посетителей петербургские матчи опережают даже европейские футбольные чемпионаты. Как ранее сообщала пресс-служба сине-бело-голубых, посещаемость в немецкой Бундеслиге — 43 148 болельщиков, в английской Премьер-лиге — 37 934, в испанской Ла Лиге — 26 243, в итальянской Серии А — 23 090, во французской Лиге 1 — 22 713.

НА ЗАМЕТКУ

Все мероприятия сезона на «Газпром Арене», включая хоккейные игры и концерт «Ленинграда», посетили 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя. Из них около 1,1 млн - футбольные фанаты.

ИСТОЧНИК KP.RU