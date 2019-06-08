«То мерзнем, то плавимся»: Петербуржцы заполонили городские пляжи

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-08T16:17:42+03:00

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Вчера, 7 июня, в Петербурге выдался самый жаркий за последние тридцать лет. Столбик термометра поднялся до +30,8. Всю неделю горожане изнывали от жары, поэтому неудивительно, что в выходной день они массово поспешили на пляжи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/713701" frameborder="0"></iframe> Дети в Петербурге спасаются от жары..Петр КИБЕР

Первые отдыхающие на берегу Финского залива у парка 300-летия Петербурга появились ранним утром. К двум часам дня они заполонили весь берег. Каждый спасается от жары, как может. Дети обливаются из фонтанов. Взрослые загорают на горячем песке. Самые смелые купаются в заливе. По информации синоптиков, температура воды в курортной зоне +16…+20 градусов.

Ребятишки в купальниках бегают вокруг фонтана.Фото: Петр КИБЕР

- То мерзнем, то плавимся, - разводят руками горожане. - Дома дышать нечем. Тут хоть немного легче.

Однако уже завтра, 9 июня, жара начнет спадать. В воскресенье воздух прогреется до +26. Кроме того, днем ожидается небольшой дождь. В начале рабочей недели похолодание продолжится. Температура воздуха упадет до привычных +21…23.

ИСТОЧНИК KP.RU