«И тебя вылечат»: В Петербурге уничтожили граффити с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

СЕГОДНЯ 18:58 2019-06-08T18:58:52+03:00

Ранее на этом месте был портрет Юрий Шевчука, который тоже закрасили из-за жалобы

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В Петербурге вновь закрасили граффити, уже превратившееся достопримечательность города. 8 июня со стены трансформаторной будки на Литейном проспекте, 37-39 исчезла картина по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Картина прожила меньше года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Стрит-арт появился на здании в ноябре прошлого года. Автором стала известная во всем мире команда HoodGraff. Художники изобразили сцену, в которой актриса Наталья Крачковская снимает парик и произносит фразу: «И тебя вылечат, и меня вылечат». Эта картина стала ответом на закрашенный ранее портрет рок-музыканта Юрия Шевчука.

Каждый раз причина одна – анонимная жалоба на «очередную халтурную роспись». Их неизвестные оставляют на портале «Мой Санкт-Петербург».

Новость о том, что граффити приказано уничтожить, появилась в январе 2019 года. Тогда на защиту работы встал Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок. Он заявил, что работу можно считать жемчужиной уличного искусства и предложил узнать мнение о рисунке у местных жителей.

Жители удивляются, когда видят стену без граффити.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вероятно, результата это не принесло. Сейчас стена, с которой еще недавно смотрели герои фильма, покрыта слоем болезненно-желтой краски.

ИСТОЧНИК KP.RU