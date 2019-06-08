К 2024 году в Петербурге появятся новые пансионаты для пожилых людей

СЕГОДНЯ 19:51 2019-06-08T19:58:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге появятся новые пансионаты для пожилых людей. В рамках ПМЭФ-2019 вице-губернатор Петербурга Анна Митянина и гендиректор компании «Забота и Опека» Леонид Ноткин подписали соглашение о строительстве дополнительных социальных объектов.

Как сообщают в пресс-службе Правительства Петербурга, в проект планируется инвестировать не менее 1 млрд рублей.

- Компания вложит в проект как собственные средства, так и деньги привлеченных инвесторов, - уточняют в Смольном. - Со своей стороны власти Петербурга будут поддерживать компанию в согласовании необходимых документов и консультациях.

Завершить строительство пансионатов планируется к 2024 году. Они будут работать с пенсионерами, нуждающимися в постоянном социальном уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU