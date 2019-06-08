К 2024 году в Петербурге появятся новые пансионаты для пожилых людей
В Петербурге появятся новые пансионаты для пожилых людей. В рамках ПМЭФ-2019 вице-губернатор Петербурга Анна Митянина и гендиректор компании «Забота и Опека» Леонид Ноткин подписали соглашение о строительстве дополнительных социальных объектов.
Как сообщают в пресс-службе Правительства Петербурга, в проект планируется инвестировать не менее 1 млрд рублей.
- Компания вложит в проект как собственные средства, так и деньги привлеченных инвесторов, - уточняют в Смольном. - Со своей стороны власти Петербурга будут поддерживать компанию в согласовании необходимых документов и консультациях.
Завершить строительство пансионатов планируется к 2024 году. Они будут работать с пенсионерами, нуждающимися в постоянном социальном уходе.
ИСТОЧНИК KP.RU