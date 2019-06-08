2019-06-08T20:49:41+03:00
Общество

Пять в одном: В воскресенье в Ленинградской области ожидается аномальная жара, ливень, сильный ветер, гроза и град

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до + 32 градусов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Погода немножко сошла с ума.Погода немножко сошла с ума.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Температура бьет рекорды не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Впереди у жителей 47 региона еще один день аномальной жары. Об этом днем 8 июня сообщили спасатели. По информации сотрудников регионального отделения МЧС, в воскресенье воздух прогреется до + 32 градусов.

- Температура воздуха будет выше климатической среднесуточной нормы на 7 градусов, а то больше, - предупреждают сотрудники ведомства.

Однако это еще пол беды. Планы у небесной канцелярии грандиозные: помимо пекла ожидаются ливни, грозы, сильный ветер и даже град.

В связи с этим спасатели рекомендуют реже выходить на улицу, выбирать помещения с кондиционерами и вентиляторами, пить больше — воды. На улице без головного убора лучше не появляться.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что следующая рабочая неделя начнется с похолодания. В понедельник температура упадет до + 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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