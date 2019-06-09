2019-06-09T10:45:33+03:00
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково из-за шасси

Во время полета пассажиры слышали «жуткий свист» [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Кольцово пассажиров ждали спасатели. Фото: vk.com/elenosiВ Кольцово пассажиров ждали спасатели. Фото: vk.com/elenosi
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Самолету U6-226 «ПетербургЕкатеринбург» пришлось срочно вернуться в Пулково из-за неполадок в системе закрытия шасси. Аэробус «Уральских авиалиний» поднялся в воздух вчера, 8 июня, в 21:15. Приземлиться в Кольцово он должен был спустя примерно три часа, в 02:00 по местному времени.

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково из-за шасси.Видео: vk.com/elenosi

Но не прошло и десяти минут полета, как самолет развернулся и направился обратно. Причина – шасси: они все никак не закрывались. Пилоты видели неполадки с помощью датчиков, пассажиры слышали свист.

Аэробусу пришлось вернуться. Фото: www.flightradar24.com

Аэробусу пришлось вернуться. Фото: www.flightradar24.com

– Сразу, как взлетели, был жуткий свист, казалось, что-то не в порядке, – написала в сети пассажирка Елена. – Через 30 минут полета объявили, что не закрываются шасси и что мы возвращаемся в Пулково. У меня зубы от страха стучали, но приземление было мягким. Встречали пожарные, «скорые».

Первый полет продлился полчаса. Фото: vk.com/elenosi

Первый полет продлился полчаса. Фото: vk.com/elenosi

Судя по данным аэропорта Кольцово, пассажирам предоставили другой самолет. В Пулково сообщают, что всех посадили на новое воздушное судно и отправили в Екатеринбург в 03:24. Туда, по информации «Уральских авиалиний», самолет прибыл в 07:57 по местному времени, с опозданием на пять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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