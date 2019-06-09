Петербург стал лучшим городом для летних путешествий с друзьями
Рейтинг лучших городов для летнего отдыха и путешествий выходного дня вместе с друзьями возглавил Петербург. К таким результатам пришли аналитики агентства «ТурСтат».
В десятку лучших городов для мини-отпусков в компании вошли четыре города на побережье Черного моря, два города на Балтике, три на побережье Средиземного моря и один в Голландии. Петербург обогнал и Сочи, и Барселону. В пятерку лучших вошли город на Неве, черноморские курорты Сочи и Ялта, Барселона и город-курорт Светлогорск в Калининградской области.
– За Петербург отдали 21 процент голосов, за Сочи, Ялту и Барселону – по 14 процентов, за Геленджик и Светлогорск – по 10 процентов, за Амстердам – семь процентов, за Севастополь, Крит в Греции и Айя-Напа на Кипре – по три процента, – отмечают исследователи.
ТОП-10 МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА С ДРУЗЬЯМИ:
1. Санкт-Петербург, Россия;
2. Сочи, Краснодарский край, Россия;
3. Ялта, Крым, Россия;
4. Барселона, Испания;
5. Светлогорск, Калининградская область, Россия;
6. Геленджик, Краснодарский край, Россия;
7. Амстердам, Голландия;
8. Севастополь, Крым;
9. Крит, Греция;
10. Айя-Напа, Кипр.
ИСТОЧНИК KP.RU