Петербург стал лучшим городом для летних путешествий с друзьями

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-09T13:30:13+03:00

В десятку вошли четыре города на побережье Черного моря, два на Балтике, три на побережье Средиземного моря и один в Голландии. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Рейтинг лучших городов для летнего отдыха и путешествий выходного дня вместе с друзьями возглавил Петербург. К таким результатам пришли аналитики агентства «ТурСтат».

В десятку лучших городов для мини-отпусков в компании вошли четыре города на побережье Черного моря, два города на Балтике, три на побережье Средиземного моря и один в Голландии. Петербург обогнал и Сочи, и Барселону. В пятерку лучших вошли город на Неве, черноморские курорты Сочи и Ялта, Барселона и город-курорт Светлогорск в Калининградской области.

– За Петербург отдали 21 процент голосов, за Сочи, Ялту и Барселону – по 14 процентов, за Геленджик и Светлогорск – по 10 процентов, за Амстердам – семь процентов, за Севастополь, Крит в Греции и Айя-Напа на Кипре – по три процента, – отмечают исследователи.

ТОП-10 МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА С ДРУЗЬЯМИ:

1. Санкт-Петербург, Россия;

2. Сочи, Краснодарский край, Россия;

3. Ялта, Крым, Россия;

4. Барселона, Испания;

5. Светлогорск, Калининградская область, Россия;

6. Геленджик, Краснодарский край, Россия;

7. Амстердам, Голландия;

8. Севастополь, Крым;

9. Крит, Греция;

10. Айя-Напа, Кипр.

ИСТОЧНИК KP.RU