В Ботаническом саду прошла битва «Цариц ночи»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-09T13:29:50+03:00

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Небывалая жара разбудила в Ботаническом саду сразу три крупноцветных «Царицы ночи» – растение селеницереус из семейства кактусов с душистыми цветками, которые в течение получаса распускаются раз в год лишь на одну ночь, а к утру увядают.

– Вместо обещанных двух цветов распустились целых три, – рассказывают в Ботаническом саду. – В том числе самый крупный представитель рода, цветы которого в диаметре превышают 35 сантиметров.

Вместе с гигантской «Царицей» раскрылись еще два крупноцветных кактуса: одна цветет в саду еще с советских времен, вторая более поздняя, зато «отличается изящными цветками». Раскрылся и крошечный бутончик самой маленькой «Царицы», но он участников «битвы «Цариц» не стал в силу своих размеров.

– Этой ночью в Ботаническом правили три царицы! – пишет в сети очевидица Виктория. – «Царица ночи» пахнет теплым густым шоколадом с ванилью.

Кстати, первая «Царица» расцвела в этом сезоне еще в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU