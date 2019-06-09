СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-09T12:33:01+03:00

На месте уже работают специалисты. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

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Облицовочную плитку, опасно нависающую над улицей, заметили жители дома №30 по улице Кораблестроителей.

– Отвалилась облицовка и болтается из-за сильного ветра, – сообщила в сети очевидица Анна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/713779" frameborder="0"></iframe> С жилой высотки на Кораблестроителей опасно свисает облицовка.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Панель угрожающе свисла с 18-этажной высоты над проездом со стороны не самой улице Кораблестроителей, а Морской набережной. По словам Анны, опасность практически миновала: на месте уже работают специалисты.

Большой жилой комплекс из 5-18-этажных корпусов сдали не так давно, в 2006 году. Вероятно, отслоению плитки поспособствовала сегодняшняя погода: днем в разных районах города уже прошли или еще пройдут ливни с грозами и порывистым ветром.

– 9 июня местами ожидаются ливень, гроза, град, – предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – При грозе порывы ветра достигнут скорости 19-24 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU