С жилой высотки на Кораблестроителей опасно свисает облицовка
Облицовочную плитку, опасно нависающую над улицей, заметили жители дома №30 по улице Кораблестроителей.
– Отвалилась облицовка и болтается из-за сильного ветра, – сообщила в сети очевидица Анна.
С жилой высотки на Кораблестроителей опасно свисает облицовка.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
Панель угрожающе свисла с 18-этажной высоты над проездом со стороны не самой улице Кораблестроителей, а Морской набережной. По словам Анны, опасность практически миновала: на месте уже работают специалисты.
Большой жилой комплекс из 5-18-этажных корпусов сдали не так давно, в 2006 году. Вероятно, отслоению плитки поспособствовала сегодняшняя погода: днем в разных районах города уже прошли или еще пройдут ливни с грозами и порывистым ветром.
– 9 июня местами ожидаются ливень, гроза, град, – предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – При грозе порывы ветра достигнут скорости 19-24 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU