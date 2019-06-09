Под Приозерском иномарка улетела в кювет. Три пассажира в больнице, водитель погиб

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-09T16:46:15+03:00

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Смертельная авария с одним участником произошла под Приозерском сегодня, 9 июня, около восьми часов утра. В поселке Петровское, у дома №19 по Шоссейной улице, в кювет улетел «Фольксваген Гольф».

За рулем легковушки находился 27-летний мужчина. По какой-то причине он не справился с управлением. Машину бросило в сторону.

– Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево, – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Помимо водителя, в машине находилось трое пассажиров – мужчины 25, 28 и 30 лет.

– Водитель погиб, – добавляют в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Пассажиры доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, на месте работали три спасателя, пришлось задействовать одну спецмашину. И, судя по сделанным очевидцами фото, вертолет: на нем пассажиров иномарки отправили в больницу. По факту аварии идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU