2019-06-09T20:11:35+03:00
Происшествия

Самолет из Петербурга в Казахстан срочно сел в Москве

Причина – низкое давление масла в одном из двигателей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Фото: flightradar24Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Фото: flightradar24
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Третий инцидент с самолетами, вылетающими из Пулково или идущими на Петербург, за сутки. Рейсу KC154 «Петербург – Алматы» авиакомпании Air Astana пришлось сделать срочную посадку в Москве. Воздушное судно поднялось в воздух в 11:50 и должно было прибыть в Казахстан уже спустя пять часов, в 19:45 по местному времени.

Но путешествие продлилось меньше двух часов. В районе Череповца в самолете заметили неполадки. Пилот развернул судно на Москву.

– В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1, – сообщают в пресс-службе авиакомпании Air Astana. – В соответствии с процедурами безопасности, экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

В белокаменной самолет приземлился в 13:23, все прошло штатно. По последним данным, пассажиры находятся в терминале, а инженеры ведут поиск и устранение неполадки. Судя по информации сервиса Flightradar24, воздушное судно находится в Москве и сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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