2019-06-09T20:26:08+03:00
Происшествия

С понедельника в Петербурге начнется обычное лето

Ни жары, ни ливней с градом в ближайшие дни не обещают
Анна ПОСЛЯНОВА
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Праздничное 12 июня подарит Петербургу прохладу.Праздничное 12 июня подарит Петербургу прохладу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неделя пекла завершилась в Петербурге ливнем с грозой и градом. Пора капризам погоды и честь знать. Спокойная летняя погода, обещают синоптики, установится в городе уже завтра.

– В понедельник, 10 июня, – небольшая облачность, без осадков, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете. – Температура воздуха ночью – 13-15 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса.

Аналогичную погоду прочат и Ленобласти. Правда, соседний регион кратковременные дожди и грозы пока не отпустят. Да и воздух днем в области разогреется до плюс 25.

Во вторник, 11 числа, в городе будет малооблачно и без осадков. Ночью похолодает до 12-14 градусов, днем потеплеет до 21-23. В Ленобласти ко вторнику дожди прекратятся, а суточные температурные колебания будут больше, чем в Петербурге, в обе стороны: ночью – до минус девяти, днем – до плюс 25 градусов.

День России, 12 июня, подарит Петербургу прохладу: ночью большого похолодания не обещают (до плюс 11), зато днем воздух прогреется только до 16 градусов тепла. В Ленобласти тоже станет прохладнее, а ночью там и вовсе обещают плюс шесть градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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