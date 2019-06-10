Прогноз погоды на 10 июня в Санкт-Петербурге: без грозы и до 23 тепла

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-10T07:47:48+03:00

В понедельник будет почти солнечно и без осадков

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Пятничная, а затем и воскресная грозы прервали многодневную полосу жаркой погоды, стоявшей в Петербурге в начале июня. Температура успела установить несколько рекордов, державшись на отметке выше 30 градусов. Но грядущая неделя такой знойной уже не будет.

-10 июня в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Без осадков, ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью и утром составит +13...+15 градусов, а днем +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Примерно такой же погода окажется и во вторник. 11 июня в Северной столице будет малооблачно и до 23 градусов выше ноля. А вот 12 июня, в День России, существенно похолодает. Несмотря а отсутствие осадков, градусник покажет не больше +16. Впрочем, в четверг температура вновь поднимется до +20. И все без дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU