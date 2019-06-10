Российская Премьер-Лига не стала переносить матч «Зенита» из-за концерта Rammstein на «Газпром Арене»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-10T09:07:45+03:00

Переносить игру "Зенита" с "Краснодаром" из-за концерта Rammstein никто не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, чтобы сдвинуть игру на другой день просили и петербургский клуб и его соперник «Краснодар»

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Едва-едва закончился чемпионат России 2018/19 годов, а на носу уже начало нового сезона. 12-14 июля команды Российской Премьер-Лиги проведут первые матчи. Так петербургский «Зенит» сыграет с новичком Лиги «Тамбовом». А вот в четвертом туре в начале августа сине-бело-голубые должны принять «Краснодар», однако из-за концерта Rammstein на «Газпром Арене» просили перенести матч. В РПЛ подумали и...отказали.

- «Зенит» и «Краснодар» недовольны решением РПЛ назначить очный матч команд 4-го тура на 4 августа. Игра должна пройти в Петербурге, - сообщает Sport24.ru.

Доводы «Зенита» были просты: 2 августа на стадионе пройдет концерт группы Rammstein. Все билеты проданы, ожидается аншлаг. Но после мероприятия арену надо привести в порядок, да и газону стоит дать отдохнуть.

«Краснодару» же 6–7 августа предстоит сыграть матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и кубанцы не хотели терять силы в поединке против «Зенита». Но в итоге, судя по всему, все останется как есть.

ИСТОЧНИК KP.RU