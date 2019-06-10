В Ленобласти такси сбило лося: водитель и пассажиры чудом остались живы, а сохатый погиб

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-10T09:50:32+03:00

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Лето - время миграции лосей. Сохатые бродят по лесам в поисках пищи и своей второй половинки. При этом звери выходят на автотрассы, попадая под колеса машин. Учитывая, что вес взрослого лося - несколько сотен килограммов, то столкновение с животным ничем хорошим не заканчивается.

- Дорога Жизни , в районе деревни Проба. Водитель вообще не пострадал , оба пассажира уехали на скорой, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам самого водителя, скорость была обычной для этой трассы - около 80 километров в час, но увернуться от выскочившего из леса лося не получилось. И если сам таксист не пострадал, то двое пассажиров иномарки получили травмы. По счастью, они оказались не очень серьезными. «Все в рубашке родились» - уверен водитель.

Что касается лося, то ему повезло гораздо меньше - сохатый погиб. Его тушу от удара отбросило в заросли. Под списание, скорее всего, пойдет и машина. У «Соляриса» смята крыша, на которую и приземлился лось. К слову, это не все неприятности для таксиста. Теперь ему предстоит оплатить еще и штраф за погибшего лося, а это 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU