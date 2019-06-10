В Шушарах нашли расчлененное тело пропавшего ранее петербуржца

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-10T10:17:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшную находку обнаружили жители ближайшего пригорода Петербурга утром 9 июня. В Невском лесопарке лежали черные полиэтиленовые пакеты с отрубленными руками, ногами и головой, а через некоторое время в Шушарах нашлось туловище человека. Позднее стало известно, что погибшим оказался ранее пропавший уроженец Дагестана.

- 5 июня в правоохранительные органы с заявлением о пропаже старшего брата обратился 39-летний мужчина. По словам заявителя, его брат вышел из дома на улице Дыбенко утром 20 мая и бесследно исчез, - пишет «Оперативное прикрытие».

Что происходило в эти две недели с пропавшим родственником, мужчина не знает. Теперь, когда стало понятно о криминальной причине пропажи человека, полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что погибшему было 42 года, сейчас в обстоятельствах гибели уроженца Дагестана разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU