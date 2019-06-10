Грандиозная пробка собралась на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы из-за неработающих светофоров

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-10T10:44:52+03:00

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Перекресток Бухарестской улицы и проспекта Славы давно имеет у водителей на самую добрую репутацию. Кроме того, что здесь в любое время дня достаточно напряженное движение, так и светофоры имеют обыкновение ломаться раз в несколько месяцев. Итогом этого становится абсолютный хаос на дороге. Так произошло и утром 10 июня.

- На проспекте Славы грандиозная пробка! Служб нет, регулировщика нет, но есть замечательная женщина, водитель трамвая. Она за всех! Единственный человек, который пытается хоть как-то разобраться с этим хаосом! - пишут жители Купчино в соцсетях.

Женщина-водитель трамвая регулирует движение на проспекте Славы в Петербурге. Из-за сломанных светофоров на перекрестке с Бухарестской улицей случился полный хаос. Видео: "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург"

На видео, которое сняли петербуржцы, хорошо заметно, как хрупкая женщина пытается разрегулировать движение по перекрестку, чтобы дать проехать автомобилям и трамваю, в котором сидят пассажиры. Впрочем, многие из них, отчаявшись, вышли из вагона и пошли пешком, ведь ждать в заторе можно очень долго.

По словам пользователей соцсетей, они уже сообщили в аварийную службу и ГИБДД о сломанных светофорах, но пока ни ремонтников ни полицейских на месте нет.

ИСТОЧНИК KP.RU