Два генерала из руководства петербургского главка покидают свои посты

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-10T12:29:55+03:00

Константин Власов - один из ушедших в отставку генералов. Фото: Пресс-служба ГУ МВД СПб и ЛО

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Главное управление полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области меняет кадровый состав. Указом президента России со своих постов уволены заместители руководителя главка Романа Плугина начальник полиции генерал-майор полиции Константин Власов и заместитель начальника Главка — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов.

- Соответствующий приказ подписан еще 6 июня, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что на своей должности Константин Власов отвечал за обеспечение общественного порядка, а на Ивана Абакумова была возложена ответственность за материально-технической обеспечение петербургского главка.

Напомним, что кадровые изменения в руководстве петербургской полиции начались в феврале 2019 года, когда на место Сергея Умнова, ушедшего на другую должность в Москву, был назначен Роман Плугин. Новый руководитель главка устроил тотальную ревизию управления, после чего некоторые сотрудники подал рапорты об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU