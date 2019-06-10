В Петербурге пассажиров автобуса окатило кипятком

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-10T13:05:58+03:00

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Душ из горячей воды нежданно получили петербуржцы, ехавшие утром 10 июня в автобусе третьего маршрута по своим делам. В какой-то момент с потолка начало сильно течь и водителю пришлось остановиться, дабы выпустить людей наружу.

- В автобусе, когда он ехал по площади Победы, неожиданно кипяток сверху на людей полился. Никто не пострадал, хотя стояла коляска с малышом, хорошо, что верх был закрыт, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, большинство горожан отреагировало на инцидент с юмором в стиле «тепленькая пошла»

- Вот это сервис у перевозчиков! Ещё и душ с утра! А полотенца дают? Жаловались на отключение горячей воды - вот она вам, - шутят пользователи соцсетей.

Чуть позднее на ЧП отреагировали в транспортной компании.

- Сообщаем, что автобус вышел в рейс исправным. Во время работы на линии возникла проблема в системе охлаждения. Пострадавших нет, пассажиры были высажены. Информация о том, что якобы имела место течь горячей воды с потолка, не подтвердилась, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

ИСТОЧНИК KP.RU