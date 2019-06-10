КГИОП изымет разрушающуюся усадьбу Орловых-Денисовых у собственника

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-10T15:00:25+03:00

Об этом заявил глава комитета Сергей Макаров в ответ на обращение депутата петербургского ЗакСа Марины Шишкиной

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) принял решение вернуть в госсобственность усадьбу Орловых-Денисовых, которая с 2013 года находится в руках у инвестора, обещавшего, но не сделавшего ремонт.

- В связи с отсутствием действий собственника, направленных на исполнение указанных судебных актов, КГИОП совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга прорабатывается механизм изъятия объекта культурного наследия, - говорится в ответе КГИОП на запрос депутата Марины Шишкиной, который приводит пресс-служба петербургского отделения партии «Справедливая Россия».

Пока все юридические вопросы решаются, чиновники будут искать деньги в бюджете, чтобы выкупить особняк у нынешних владельцев, который был куплен у города шесть лет назад за 30 миллионов рублей

Напомним, что собственник, который владеет памятником архитектуры с 2013 года, дважды пытался продать усадьбу Орловых-Денисовых через сайт бесплатных объявлений. Оба раза это ни к чему не привело. Здание тем временем разрушалось от старости - обещанного ремонта там не проводилось.

ИСТОЧНИК KP.RU