2019-06-10T15:16:42+03:00
Авто

На участке КАД между Таллиннским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

Здесь, как и на многих других участках трассы, будут устранять колейность
Петр КИБЕР
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Дорожные работы на КАД закроют одну полосу на участке от Таллиннского до Московского шоссе.Дорожные работы на КАД закроют одну полосу на участке от Таллиннского до Московского шоссе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Лето-пора для дорожного ремонта. И в особенности это касается Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, покрытие которой за год успевает сильно износиться. Сотни тысяч машин накатывают колеи в асфальте, что небезопасно. Убирать из приходиться дорожным рабочим. С 11 июня они выходят на участок КАД от Таллиннского до Московского шоссе.

- В период с 11 по 22 июня 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Естественно, что на световых табло КАД будет выводиться информация о ремонте, но петербургских водителей все равно призывают думать заранее, выбирая маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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