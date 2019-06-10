Из-за двух фестивалей в День России изменится движение транспорта в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-10T15:57:50+03:00

По Садовой улице не будут ходить трамваи, а по Невскому проспекту - троллейбусы

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Предстоящий День России, который петербуржцы, как и вся страна, отметят в ближайшую среду, будет ознаменован множеством мероприятий. Так, 12 июня кроме выступлений артистов в разных районах города, пройдут и два фестиваля в самом центре Северной столицы. По этой причине частично изменится маршрут трамваев и троллейбусов.

- В связи с проведением культурно-массовых мероприятий «Фестиваль цветов» и «Международный фестиваль духовых оркестров» 12 июня закрывается трамвайное движение с 12:00 до 15:00 по Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Под временное изменение попадут и «рогатые». Троллейбусное движение с 13:50 до 15:30 по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади также будет прекращено.

Изменения, конечно, принесут некоторые неудобства, зато петербуржцы и жители города смогут насладиться красочными праздниками. Так, 11 июня цветочная выставка разместится на Перинной линии. 12 июня, в День России по Невскому проспекту пройдет Парад цветов и шествие военных оркестров, которое закончится на Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU