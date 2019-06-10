2019-06-10T17:11:53+03:00
Общество

Петербуржец заплатил 1,7 миллиона рублей алиментов, испугавшись штрафа в 120 тысяч

Крупный долг на содержание двух сыновей у мужчины накопился всего за полгода
Петр КИБЕР
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Житель Петербурга заплатил 1,7 миллиона по алиментам, это был долг за полгода.Житель Петербурга заплатил 1,7 миллиона по алиментам, это был долг за полгода.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Суды за право опеки над детьми обычно проходят очень ожесточенно. Если стороны сразу не договорились миром, то биться будут до последнего, как, например, в случае футболистов Андрея Аршавина или Александра Кержакова. И не в последнюю очередь роль играют деньги. Иногда алименты бывают большими. Очень большими. Так, житель Петербурга всего за полгода задолжал бывшей супруге 1,7 миллиона рублей.

- Согласно решению суда города 40-летний гражданин обязан выплачивать ежемесячно 1/3 часть своих доходов в пользу сыновей одиннадцати и семи лет. Но он этого не делал, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов.

Заплатить весь внушительный долг разом мужчину заставила угроза штрафа в 120 тысяч рублей, которую ему могли начислить за несвоевременное исполнение решения суда. Теперь довольны все: дети и мать, которая. наконец получила алименты, приставы, которые хорошо выполнили свою работу. И, наверное, сам должник, который «сэкономил» 120 тысяч на штрафах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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