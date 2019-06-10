Из-за ДТП на Невском в центре Петербурга образовалась пробка

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-10T17:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Невский проспект снова пережил ДТП. На этот раз днем в понедельник, 10 июня, столкнулись две легковушки. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. О ДТП на перекрестке Невского проспекта и Большой Морской улицы рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Они также отметили, что на место прибыли сотрудники ДПС.

Столкновение двух автомобилей в самом центре города, конечно, вызвало затор на дороге. После аварии некоторое время была перекрыта одна полоса движения по направлению к набережной реки Мойки. И как минимум полтора часа движение в самом начале Невского проспекта было затруднено. В пробке встал и общественный транспорт. Судя по фото очевидцев, три троллейбуса скопились друг за другом в районе Большой Морской.

- Все троллейбусы стоят в правом ряду, работает одна полоса, - писали очевидцы в соцсети.

Через пару часов затор из-за аварии плавно перетек в вечернюю пробку. Судя по данным «Яндекс.Пробки», движение по Невскому в направлении от Адмиралтейского проспекта до набережной канала Грибоедова затруднено. Сервис оценивает пробки в 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU