90 коров задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти
90 рогатых «нелегалок» задержали сегодня, 10 июня, на российско-эстонской границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Буренок везли на двух автомобилях из эстонского уезда Валгамаа в Казахстан.
- В ходе проверки инспекторы установили, что животных пытались доставить через границу с нарушениями: в ветеринарных сертификатах отсутствовала информация об исследованиях коров на лейкоз, бруцеллез и туберкулез, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Кроме того, сами сертификаты не соответствовали действующим образцам.
Также, отметил наш собеседник, накладка случилась и с адресом доставки: в ветеринарном сертификате был указан один, а в разрешении на ввоз – другой. По итогам всех надлежащих проверок и разбирательств коровам оформили билет в обратный путь: все 90 буренок по той же дороге отправились в Эстонию.
ИСТОЧНИК KP.RU