90 коров задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-10T17:39:02+03:00

Все 90 коров в итоге отправили по обратному адресу. Фото: управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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90 рогатых «нелегалок» задержали сегодня, 10 июня, на российско-эстонской границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Буренок везли на двух автомобилях из эстонского уезда Валгамаа в Казахстан.

- В ходе проверки инспекторы установили, что животных пытались доставить через границу с нарушениями: в ветеринарных сертификатах отсутствовала информация об исследованиях коров на лейкоз, бруцеллез и туберкулез, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Кроме того, сами сертификаты не соответствовали действующим образцам.

Также, отметил наш собеседник, накладка случилась и с адресом доставки: в ветеринарном сертификате был указан один, а в разрешении на ввоз – другой. По итогам всех надлежащих проверок и разбирательств коровам оформили билет в обратный путь: все 90 буренок по той же дороге отправились в Эстонию.

ИСТОЧНИК KP.RU