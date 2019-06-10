2019-06-10T18:40:01+03:00
Общество

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России

Горожанам они пожелали уверенности в завтрашнем дне
Евгения МОСКВИНА
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Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России.Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России.Фото: Александр ГЛУЗ
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Впереди у россиян праздник и выходной день в честь него. 12 июня вся страна будет отмечать День России. И Петербург не исключение. Горожан поздравили врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и спикер петербургского ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Жителям города они пожелали «мира, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений на благо Санкт-Петербурга и России». И также назвали Петербург городом-тружеником, новатором и крупнейшим инновационным, научно-образовательным и деловым центром.

- Сегодня мы сообща трудимся на благо любимого города и умножаем его славу, решаем важнейшие социальные задачи, продвигаем «умные» технологии, создаем комфортную городскую среду. Гарантом выполнения намеченных планов и воплощения всего нами задуманного является наша сплоченность, любовь к городу, стремление приносить пользу Родине, - говорится в поздравлении.

С программой, которую Петербург подготовил в честь праздника, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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