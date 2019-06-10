Петербуржцы помогли очистить от цемента уличное пианино на Петроградке

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-10T19:10:01+03:00

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За уличное пианино на Петроградской стороне сегодня переживает весь Петербург. Музыкальный инструмент, который появился совсем недавно на углу Большого проспекта и улицы Полозова, испортили вандалы. Неизвестные закидали грязью и залили цементом черно-белые клавиши. Фотография испорченного инструмента появилась утром 10 июня в паблике во «ВКонтакте» «Пианино на Большом».

- Вот так вот заканчиваются чудеса, - с сожалением написали в группе.

Инструмент, на котором с конца мая уже успели сыграть немало петербуржцев и гостей города, бросились очищать неравнодушные горожане.

- Проблемы с цементом почти устранены. Спасибо добрым людям, которые помогли очистить пианино от грязи, - сообщили в паблике «Пианино на Большом». - Осталось некоторое количество смеси, но ее мы вычистим самостоятельно. Конечно, играет оно теперь не очень хорошо, но спасти можно.

После инцидента музыканты, установившие пианино для всех желающих сыграть под открытым небом, проводят в соцсети опрос - нужен инструмент или нет. И стоит ли продолжать музыкальную традицию в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU