2019-06-10T20:39:15+03:00
Происшествия

С начала купального сезона в Петербурге утонули шесть человек

Из них трое погибли в прошедшие выходные
Евгения МОСКВИНА
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С начала лета в Петербурге утонули шесть человек.С начала лета в Петербурге утонули шесть человек.Фото: Илья СМИРНОВ
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Небывалая жара в начале июня потянула горожан к озерам, рекам и заливу. Однако неосторожность во время отдыха у воды может закончиться трагедией. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, с начала купального сезона погибли шесть петербуржцев.

- Только за минувшие выходные на водоемах Санкт-Петербурга утонули 3 человека, - сообщили в ведомстве.

Все трое погибших - молодые люди. В водоеме близ улицы Димитрова во Фрунзенском районе 8 июня утонул 17-летний молодой человек. 9 июня очевидцы сообщили об ушедшем под воду человеке на Неве в районе набережной Лейтенанта Шмидта - не удалось спасти погибшего 1994 года рождения. В тот же день на пляже «Ласковый» на Финском заливе утонула 18-летняя девушка. В причинах трагедий предстоит разобраться правоохранительным органам.

Десятки людей удалось спасти - благодаря сообщениям очевидцев и оперативным действиям спасателей. В МЧС призывают петербуржцев соблюдать правила безопасного поведения на воде. В том числе - следить за детьми, не купаться в нетрезвом виде, не плавать в незнакомых водоемах и отдыхать только в специально отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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