Прогноз погоды на 11 июня в Петербурге: солнечно и без осадков

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-11T08:59:27+03:00

Сегодня в городе солнечно, но не спешите выкладывать зонтики. Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот в День России в город на Неве придут похолодание и дожди

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После долгих дней аномальной жары погода в Петербурге, похоже, наконец-то вошла в привычное русло. Вторник, 11 июня, по словам синоптиков, обещает быть солнечным и теплым. Но не спешите расставаться с кофтами и зонтиками.

- 11 июня в Северной столице ожидается плюс 21 – плюс 23 градуса тепла, - сообщили «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ветер западный и северо-западный, умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

А вот послезавтра, аккурат в День России, столбик термометра днем резко опустится до плюс 14 – плюс 16 градусов. Еще с ночи зарядят дожди – они продлятся до утра, а в некоторых местах и до самого вечера. Местами будет дуть ветер – умеренный, без порывов. Атмосферное давление же понемногу поползет вверх, так что метеозависимым следует быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU