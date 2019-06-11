На 51 году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-11T13:12:56+03:00

О причинах смерти Зеленкова пока не сообщается. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Он был ветераном Афганистана и кандидатом социологических наук

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Вечером 10 июня не стало депутата Законодательного собрания Петербурга Павла Зеленкова. О случившемся сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Госдумы Виталий Милонов.

- Дорогой Павел, как же так! – написал Милонов. – Ведь 50 лет – это еще так мало, столько планов…

Павел Зеленков был ветераном Афганистана, кандидатом социологических наук. В 2006 году был избран главой муниципального округа Звездное. В 2016 – депутатом Законодательного собрания Петербурга шестого созыва. Входил в состав бюджетно-финансового комитета, постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. С 2006 года являлся членом спортивного объединения «Российский союз боевых искусств».

О причинах смерти пока не сообщается. Известно лишь, что политик умер скоропостижно.

Издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Павла Зеленкова.

ИСТОЧНИК KP.RU