12 июня в Петербург на «Матч легенд» приедут звезды футбола

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-11T13:14:09+03:00

Зрителей ждут два захватывающих тайма по 20 минут каждый. Фото: Артем КИЛЬКИН

Игра начнется ровно в 12:00 в тематическом парке ЕВРО 2020 на Заячьем острове

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Уже завтра, 12 июня, в День России в Петербурге состоится матч легенд большого футбола. Игра начнется ровно в полдень в недавно открывшемся тематическом арке ЕВРО 2020 у стен Петропавловской крепости.

- Старт матчу будет дан ровно в 12:00 традиционным выстрелом из пушки, - рассказали «КП» в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). – Зрителей ждут два тайма по 20 минут каждый.

На миниатюрном футбольном поле сойдутся сборная звезд России и команда послов ЕВРО 2020. За наших будут играть Михаил Кержаков, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Владислав Радимов. Против них выступят Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Давид Трезеге, Фернандо Морьентес и Антониос Никополидис. Неизвестно, будут ли прославленные спортсмены раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками, но, думаем, попытать счастья вполне можно.

Вход свободный, так что, учитывая калибр приглашенных звезд, мы настоятельно рекомендуем вам занять места на трибунах заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU