Администрация Петербурга потратит больше 10 миллиардов рублей на жилье для сирот и ветеранов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-11T10:53:50+03:00

Квартиры будут приобретаться как в уже готовых, так и в строящихся домах. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Больше 10 миллиардов рублей за два года – именно столько Смольный планирует потратить на покупку социального жилья для детей-сирот, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготных категорий граждан. Об этом «Комсомолке» сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений Петербурга.

- Комитет предложил объединить бюджетные инвестиции 2019 и 2020 годов, - рассказали в ведомстве. – Это позволит оптимизировать процесс и сроки закупок квартир. Проект постановления уже готов и направлен на согласование.

Сообщается, что жилье будет приобретаться как в уже готовых домах – по принципу «заезжай и живи» - так и в тех, которые еще только строятся и будут сданы в 2020 году.

Помимо льготников социальные квартиры будут выдаваться жителям аварийных домов и коммуналок, предназначенных под расселение.Распределением новых квартир, как и прежде, займется жилищный комитет в соответствии с планом.

ИСТОЧНИК KP.RU