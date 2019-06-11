Администрация Петербурга потратит больше 10 миллиардов рублей на жилье для сирот и ветеранов
Больше 10 миллиардов рублей за два года – именно столько Смольный планирует потратить на покупку социального жилья для детей-сирот, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготных категорий граждан. Об этом «Комсомолке» сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений Петербурга.
- Комитет предложил объединить бюджетные инвестиции 2019 и 2020 годов, - рассказали в ведомстве. – Это позволит оптимизировать процесс и сроки закупок квартир. Проект постановления уже готов и направлен на согласование.
Сообщается, что жилье будет приобретаться как в уже готовых домах – по принципу «заезжай и живи» - так и в тех, которые еще только строятся и будут сданы в 2020 году.
Помимо льготников социальные квартиры будут выдаваться жителям аварийных домов и коммуналок, предназначенных под расселение.Распределением новых квартир, как и прежде, займется жилищный комитет в соответствии с планом.
ИСТОЧНИК KP.RU