2019-06-11T11:20:39+03:00
Общество

В Петербурге у пассажира «Пулково» отобрали телефон-источник ионизирующего излучения

Он пытался пронести аппарат через прибор радиационного контроля, но не сумел
Сергей ВОЛЧКОВ
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Аппарат у пассажира "Пулково" изъяли и отправили на временное хранение.Аппарат у пассажира "Пулково" изъяли и отправили на временное хранение.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Экологи на страже жизни и здоровья петербуржцев. На прошлой неделе они обнаружили в сумке одного из пассажиров аэропорта «Пулково» источник ионизирующего излучения. Им оказался обыкновенный стационарный телефон, который пассажир невесть для чего пытался пронести в сумке через рамку радиационного контроля. Об этом сегодня, 11 июня, рассказали «КП» в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

- Специалисты изъяли телефон и отвезли его на временное хранение, - уточнили в ведомстве.

Что будет с аппаратом дальше – пока не известно. Скорее всего, его утилизируют согласно установленной процедуре.

Кроме того, на прошлой неделе аварийной экологической службе «Экострой» добавил хлопот Красносельский район – там в результате аварии разлились нефтепродукты. Специалисты собрали и вывезли на утилизацию больше полутора тонн нефтезагрязненных отходов. Место разлива обработали сорбентами. Сейчас ситуация пришла в норму – экологии района ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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