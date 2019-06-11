2019-06-11T13:12:30+03:00
Общество

Петербургские школьники установили на ЕГЭ-2019 несколько рекордов

Максимальные результаты выпускники получили по литературе и математике
Сергей ВОЛЧКОВ
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Впереди у вчерашних школьников - ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ.Впереди у вчерашних школьников - ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В России подвели итоги первых трех ЕГЭ 2019 – по физике, математике и литературе. Результаты петербургских выпускников экзаменационную комиссию приятно удивили: в этом году вчерашние школьники установили несколько настоящих рекордов. Работу по математике, например, на сто баллов написали 82 человека – в четыре раза больше, чем прошлым летом. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил комитет по образованию Петербурга.

- Значительный вклад в этот исторический рекорд внесли выпускники Президентского физико-математического лицея № 239, - рассказали «КП» в пресс-службе комитета. – На их счету – 34 «стобалльных» результата!

Новый рекорд был поставлен также на ЕГЭ по литературе – 83 работы с максимальной оценкой. Для сравнения: в прошлом году их было 61.

Впрочем, некоторым из этих талантливых ребят еще придется потрудиться: 13 июня – последний день «основной волны», во время которого вчерашние школьники будут сдавать биологию, информатику и ИКТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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