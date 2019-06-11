2019-06-11T15:03:57+03:00
Общество

Погода на День России 12 июня 2019 года в Санкт-Петербурге: МЧС предупредило о сильном ветре и грозах

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Санкт-Петербурге в среду, 12 июня
Степан СТЕПАНОВ
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Погода на День России 12 июня 2019 года в Санкт-Петербурге будет прохладной и с дождем.Погода на День России 12 июня 2019 года в Санкт-Петербурге будет прохладной и с дождем.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Совсем не праздничную погоду прогнозируют метеорологи на День России 12 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. В среду в городе и по области ожидается заметное похолодание и неблагоприятные природные явления.

Ночью и утром 12 июня в Санкт-Петербурге и в Ленобласти в отдельных районах прогремят грозы, пройдут ливни. Средняя температура воздуха в это день ожидается в пределах +13...+15 градусов. Лишь в обед ненадолго из-за туч покажется солнце. Это будет самый холодный день на этой неделе.

В четверг, 13 июня, в Санкт-Петербурге будет пасмурно с прояснениями, днем воздух прогреет до +21. А вот в пятницу, 14 июня, снова ожидаются грозы.

- Местами ливни, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с, град, - предупредили горожан в ГУ МЧС по Ленобласти. - В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, авиапроисшествий, аварий на железнодорожном транспорте, а также повреждений на ЛЭП. Будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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