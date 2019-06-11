Как в кино: в Петербурге полицейские устроили погоню за водителем-должником

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-11T15:13:58+03:00

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Эта полная адреналина история приключилась в Петербурге вчера, 10 июня. Сотрудники ДПС вместе с судебными приставами остановили на улице Розенштейна автомобиль, за рулем которого сидел 53-летний мужчина. Остановил но просто так, конечно: водитель имел денежную задолженность, и незадолго до этого суд постановил изъять у него машину и отправить ее на 60 дней на специальную стоянку. Но расставаться с четырехколесным другом должник не захотел: выслушав требования инспектора, он ударил по газам и попытался скрыться. Впрочем, далеко уехать ему не удалось.

- На проспекте Стачек водитель попал в пробку и был вынужден остановиться, - рассказали «КП» в пресс-службе городского управления МВД. – После этого к нему подошел инспектор и еще раз попросил покинуть салон.

Но и на этот раз мужчина не послушал стражей порядка: он снова пустился в бегство и при этом задел автомобилем инспектора.

Второй раз должника задержали на проспекте Маршала Жукова. Тут уже церемониться не стали: сотрудник полиции рукой разбил стекло и положил конец всей этой неуместной голливудщине.

- Водителя доставили в отделение, - уточнили в пресс-службе. – На него был составлен протокол по статье 13.9 Кодекса об административных правонарушениях – «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Теперь у мужчины не только изымут автомобиль, но, скорее всего, еще и штраф навесят – от 500 до 1000 рублей – или посадят под арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU