2019-06-11T15:37:45+03:00
Экономика

В Ленинградской области резко вырастут зарплаты

К таким выводам пришли специалисты Финансового университета при правительстве России
Сергей ВОЛЧКОВ
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Темпы роста в Ленинградской области составят 7,1 %, уверены эксперты.Темпы роста в Ленинградской области составят 7,1 %, уверены эксперты.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Самые высокие темпы роста зарплаты ожидаются в этом году и в первой половине следующего в Ленинградской области. К таким выводам пришли специалисты Финансового университета при правительстве России.

- Согласно нашему исследованию, рост реальной заработной платы в Ленинградской области составит 7,1 %, - пояснили «Комсомолке» в университете. – На второй строчке рейтинга находится Приморский край – там показатели роста будут на уровне 6,5. Замыкает тройку лидеров Дагестан (5,6 %), следом идут Карелия (5,4 %) и Псковская область (5 %). На последней строчке Крым, его прогноз – 4,3 %.

Благоприятный прогноз и по общему состоянию экономики – она, говорят эксперты, будет на подъеме. Здесь на первое место, напротив, выходят Крым и Севастополь – они будут процветать за счет притока туристов. В Ленинградской области развитие обеспечат крупные инвестиционные проекты – порты и жилое строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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