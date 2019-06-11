В Ленинградской области резко вырастут зарплаты

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-11T15:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Самые высокие темпы роста зарплаты ожидаются в этом году и в первой половине следующего в Ленинградской области. К таким выводам пришли специалисты Финансового университета при правительстве России.

- Согласно нашему исследованию, рост реальной заработной платы в Ленинградской области составит 7,1 %, - пояснили «Комсомолке» в университете. – На второй строчке рейтинга находится Приморский край – там показатели роста будут на уровне 6,5. Замыкает тройку лидеров Дагестан (5,6 %), следом идут Карелия (5,4 %) и Псковская область (5 %). На последней строчке Крым, его прогноз – 4,3 %.

Благоприятный прогноз и по общему состоянию экономики – она, говорят эксперты, будет на подъеме. Здесь на первое место, напротив, выходят Крым и Севастополь – они будут процветать за счет притока туристов. В Ленинградской области развитие обеспечат крупные инвестиционные проекты – порты и жилое строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU