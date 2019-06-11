2019-06-11T16:04:40+03:00
Общество

В Петербурге водители помогли утиной семье перейти через оживленную трассу

Две девушки спасли утят и утку если не от гибели, то от разлуки уж точно [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В результате спасательной операции никто из утят не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбВ результате спасательной операции никто из утят не пострадал. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Осторожно, эта новость полна доброты. Сегодня, 10 июня, две девушки, возможно, спасли целое утиное семейство – если не от гибели, то от разлуки уж точно. Мама-утка и целый выводок утят, лавируя между мчащимися автомобилями, пересекали Суздальское шоссе. Пересекли успешно, но в самом конце столкнулись с неожиданной проблемой: утята не могли забраться на слишком высокий поребрик. К счастью, им помогли две неравнодушные девушки, как раз проезжавшие мимо. Фотографиями и видео с места событий поделились пользователи соцсетей в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

В Петербурге водители помогли утиной семье перебраться через дорогу.

- Девушки руками ловили птенцов и аккуратно сажали их на поребрик, - рассказал в комментариях один из очевидцев. – Никто не пострадал, все утята спокойно продолжили путь.

В соцсетях поступком девушек восхитились, но все же посоветовали быть осторожнее: шоссе на то и шоссе, бегать по нему за утятами может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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