В Петербурге на Кольцевой автодороге перекроют две полосы

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-11T16:32:54+03:00

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С 12 по 16 июня на Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге будут действовать новые ограничения движения. Для проезда машин частично перекроют участок между двумя развязками – с Мурманским и Колтушским шоссе. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили «КП» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад».

- Для движения любых автомобилей и других транспортных средств полностью закроют третью и четвертую полосы, - уточнили в учреждении. – На первой и второй полосах введут ограничение скорости до 50 километров в час.

Причина неудобств – ремонтные работы. На участке будут ликвидировать колейность – или, проще говоря, повреждения дорожного полотна. Ремонт в управлении планируют вести в круглосуточном режиме. Для того, чтобы избежать опасных инцидентов, площадку для работ оградят, установят временные дорожные знаки, барьеры и световую сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU