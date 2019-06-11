2019-06-11T16:56:48+03:00
Происшествия

В Петербурге таможенники изъяли 5 500 поддельных таблеток для потенции

Контрафактные препараты прибыли к нам из Сингапура
Сергей ВОЛЧКОВ
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В лучшем случае после приема таких таблеточек ничего не произойдет. В худшем - появятся дополнительные проблемы со здоровьем. Фото: Северо-Западное таможенное управлениеВ лучшем случае после приема таких таблеточек ничего не произойдет. В худшем - появятся дополнительные проблемы со здоровьем. Фото: Северо-Западное таможенное управление
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Крупную партию контрафактных лекарств задержали сотрудники Пулковской таможни. Гости из-за рубежа пытались ввезти в Петербург 14 посылок, в которых находилось в общей сложности 5 500 поддельных таблеток для мужского здоровья. Об этом сегодня, 11 июня, «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Северно-западного таможенного управления.

- Таблетки индийского производства прибыли к нам из Сингапура, - уточнили в ведомстве. – По внешнему виду и упаковке они похожи на препараты известных марок, однако не имеют к ним никакого отношения и содержат другие действующие вещества. В лучшем случае прием таких таблеток не принесет никакого результата. В худшем – приведет к проблемам со здоровьем.

В ведомстве так же добавили, что подобные препараты-дженерики с признаками контрафактности занимают лидирующие позиции среди заказов через интернет.

- Напоминаем, что провозить контрафактные лекарства через границу запрещено, - подчеркнули в пресс-службе. – Попытка сделать это может обернуться уголовным преследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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