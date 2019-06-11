В Петербурге ради праздника «Алые паруса» приостановили реконструкцию Ростральных колонн

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-11T20:40:24+03:00

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Южная Ростральная колонна на Дворцовой набережной освобождается от строительных лесов –почти на два месяца раньше срока. Нет, реставрация, начавшаяся в середине мая, еще далека от завершения. Работы решено временно приостановить из-за самого большого в России праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет на Дворцовой площади и в акватории Невы в ночь с 23 на 24 июня. Об этом сегодня, 11 июня, рассказали «КП» в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

- Сегодня начат демонтаж строительных лесов и ограждения вокруг скульптур Невы и Волхова, - уточнили в ведомстве. – В первозданном виде колонны простоят до 24 июня. После леса снова будут выставлены, а работа продолжена.

На сегодняшний день реставрация находится на самой ранней стадии – специалисты успели только очистить колонны от загрязнений и провести работы по расшивке трещин. Планируется, что окончательно леса и ограждения вокруг Ростральных колонн исчезнут к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU