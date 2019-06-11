В Петербурге и Ленобласти у двух районных подразделений МВД сменились начальники

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-11T19:37:39+03:00

Перестановки в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти продолжаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В управлении министерства внутренних дел по Петербургу и Ленобласти среда прошла под знаком кадровых перестановок. Сегодня, 11 июня, начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин представил личному составу двух районных подразделений новых руководителей.

- Начальником УМВД России по Центральному району Петербурга назначен полковник полиции Дмитрий Веселов, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. – Раньше он возглавлял ОМВД России по Даниловскому району в Москве.

Также сменилось начальство у Всеволожского района Ленинградской области. Там к руководству пришел полковник Анатолий Иоган. До этого, уточнили в пресс-службе, он также работал в столице – возглавлял отдел полиции по району Бирюлево Восточное.

Отметим, что генерал-майор Плугин, занявший должность начальника ГУ МВД в начале мая 2019 года, уже произвел ряд заметных кадровых перестановок. Так, ранее в отставку были отправлены генерал-майоры Власов и Абакумов. Первый отвечал за охрану общественного порядка, второй — за материально-техническое обеспечение ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU