СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-12T10:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Стрижка травы – дело опасное, особенно для окружающих. Это доказал случай во дворах на Ситцевой улице. Днем 10 июня там приводили газон в прядок, когда вдруг раздался грохот: под ручную электрическую газонокосилку попал камень, который устремился прямиком в стоящую рядом иномарку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714282" frameborder="0"></iframe> На Ситцевой газонокосильщик оставил иномарку без стекол.Видео: vk.com/spb_today

– Вот так по-снайперски жилкомсервис траву косит во дворах на Ситцевой…, – жалуется в сети хозяйка автомобиля и прилагает фото разбитой «ласточки».

Инцидент произошел около полудня. Красная иномарка осталась без двух передних стекло со стороны водительского и пассажирского переднего сидений.

Теперь авто выглядит так. Фото: vk.com/spb_today

Пост, опубликованный автомобилисткой в сети, вызвал неоднозначную реакцию других водителей. Одни назвали несчастный случай «кармой»: в тот момент иномарка была припаркована аккурат напротив парадной. Вторые считают, что это случайность, что никто здесь не виноват. Но третьи, самые внимательные, отметили, что на газонокосилке нет специальной защиты, которая предотвращает подобные случаи.

К счастью, в машине никого не было. Фото: vk.com/spb_today

– А если бы в этот момент человек проходил мимо, и камень попал бы ему в голову! – рассуждают пользователи сети.

Кроме того, по технике безопасности, зону, где собираются косить траву, обследуют на наличие посторонних предметов. Другое дело, что на практике это получается не всегда.

Так или иначе, автомобилистка намерена добиться компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU