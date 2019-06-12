СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-12T10:56:17+03:00

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Столб дыма, который видел весь Петербург, поднялся вчера вечером, 11 июня, над поселком Металлострой под Колпино. В начале восьмого в промзоне загорелся ангар с пластмассовыми трубами.

– На территории промышленной зоны горела полимерная продукция на открытой площадке и в ангаре, – пояснили в ГУ МЧС по Петербургу. – Общая площадь горения – 270 квадратных метров.

Предельной концентрации опасных веществ в воздухе не зафиксировали. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели примчались на место уже через десять минут. Но справиться с огнем быстрее их оперативность не помогла. Ситуацию усугублял едкий черный дым. Его было видно даже из Кронштадта, а это в 50 километрах!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714288" frameborder="0"></iframe> Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Металлострое было видно за 50 километров.Видео: vk.com/spb_today

– На месте работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, – сообщили спасатели. – Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано не было.

Тлеющие завалы проливали полчаса. Фото: vk.com/spb_today

К 23:00 открытое горение ликвидировали, но завалы продолжали треть. Их проливали и разбирали еще около получаса. Наконец, спустя четыре часа с пожаром справились, на это потребовались усилия 82 человек и 16 спецмашин. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU