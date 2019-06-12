Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Металлострое было видно за 50 километров
Столб дыма, который видел весь Петербург, поднялся вчера вечером, 11 июня, над поселком Металлострой под Колпино. В начале восьмого в промзоне загорелся ангар с пластмассовыми трубами.
– На территории промышленной зоны горела полимерная продукция на открытой площадке и в ангаре, – пояснили в ГУ МЧС по Петербургу. – Общая площадь горения – 270 квадратных метров.
Предельной концентрации опасных веществ в воздухе не зафиксировали. Фото: vk.com/spb_today
Спасатели примчались на место уже через десять минут. Но справиться с огнем быстрее их оперативность не помогла. Ситуацию усугублял едкий черный дым. Его было видно даже из Кронштадта, а это в 50 километрах!
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Металлострое было видно за 50 километров.Видео: vk.com/spb_today
– На месте работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, – сообщили спасатели. – Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано не было.
Тлеющие завалы проливали полчаса. Фото: vk.com/spb_today
К 23:00 открытое горение ликвидировали, но завалы продолжали треть. Их проливали и разбирали еще около получаса. Наконец, спустя четыре часа с пожаром справились, на это потребовались усилия 82 человек и 16 спецмашин. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU