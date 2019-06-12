2019-06-12T12:30:34+03:00
Происшествия

В Петербурге в иномарку по цене квартиры бросили «коктейль Молотова»

Машина принадлежит одной из городских фирм
Анна ПОСЛЯНОВА
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В здании, у которого машина была припаркована, работают частная медицинская клиника, центр детского развития и строительная фирма.В здании, у которого машина была припаркована, работают частная медицинская клиника, центр детского развития и строительная фирма.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Дорогая иномарка вспыхнула около половину третьего в ночь на 11 июня. Машина по цене двушки – «Мерседес Бенц GLS 350D» 2018 года выпуска, которая стоит пять с лишним миллионов рублей, – стояла у дома №5 по Галерному проезду.

– В автомобиле выгорел салон, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – На месте работало восемь спасателей, задействовали две спецмашины.

Записи видеокамер наблюдения показали, что машина загорелась неслучайно.

– Неизвестный преступник разбил переднее пассажирское окно и бросил в него пластиковую бутылку, – поясняют в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Он совершил поджог автомобиля.

К счастью, никто в пожаре не пострадал, да и иномарка имеет лишь частичные повреждения.

Она, к слову, принадлежит одной петербургской фирме. В здании, у которого машина была припаркована, работают частная медицинская клиника, центр детского развития и строительная фирма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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