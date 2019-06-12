2019-06-12T12:55:00+03:00
Общество

В «Порту Севкабель» открыли причал для теплоходов

Попасть оттуда в центр города можно за полчаса
Анна ПОСЛЯНОВА
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Общественное пространство с центром Петербурга свяжут два регулярных маршрута. Фото: «Севкабель Порт»Общественное пространство с центром Петербурга свяжут два регулярных маршрута. Фото: «Севкабель Порт»
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Причал для водных прогулок начал работать в «Порту Севкабель». Его будут использовать для швартовки специально дооборудованных двухпалубных теплоходов.

– Сейчас городские акватории переполнены водными экскурсионными маршрутами, многие из которых дублируют друг друга, – говорит исполнительный директор «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов. – Появление нового направления сделает «Севкабель Порт» более доступным для туристов, а также позволит жителям города активнее использовать водный транспорт. Новая остановка позволит расширить спектр предлагаемых туристических продуктов.

Общественное пространство с центром Петербурга свяжут два регулярных маршрута – «Балтийский круиз» и «Круиз «Город-Порт». Теплоходы первого маршрута пустят вокруг Васильевского острова с выходом в Финский залив, водная прогулка займет два с половиной часа. А маршрут «Круиз «Город-Порт» займет полтора часа, его проложили по Большой Неве из центральной городской акватории в воды Морского порта, где и распложен новый причал.

Теплоходы обоих маршрутов будут останавливаться на «Сенатской пристани» напротив Медного всадника и на «Дворцовой пристани» у Зимнего дворца. Будут доступны и билеты для желающих прокатиться в одну сторону – например, только в центр. Такая прогулка займет всего полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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