2019-06-12T13:50:43+03:00
Общество

Акция в Петербурге в поддержку Ивана Голунова проходит без задержаний

В раздаче газет и одиночных пикетах участвует около 200 человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Журналисты раздают и читают вслух газеты и стоят в одиночных пикетах.Журналисты раздают и читают вслух газеты и стоят в одиночных пикетах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Хотя журналиста Ивана Голунова выпустили из-под ареста, а его дело закрыли, акцию поддержки в Петербурге отменять не стали.

Акция в Петербурге в поддержку Ивана Голунова.Артем КИЛЬКИН

– Мы, петербургские журналисты, считаем, что снять все необоснованные обвинения с Ивана Голунова, – это естественно и нормально. Именно потому, что это решение вызывает массовое ликование, мы решили не отменять акцию, – поясняют в журналистском сообществе «Медиафан». – Свободны должны быть все, кому подбрасывают наркотики, а те, кто это делают, должны сидеть в тюрьме!

Флешмоб стартовал в День России в полдень на площади Восстания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Флешмоб стартовал в День России в полдень на площади Восстания.Фото: Артем КИЛЬКИН

Флешмоб – часть общероссийской акции – стартовал в День России в полдень на площади Восстания. Журналисты пришли с газетами в обложках «Я/Мы Иван Голунов», стали раздавать их и читать вслух, встали в одиночные пикеты. Вместе с газетами (копиями оригиналов) прохожим раздают листовки с информацией о деле Голунова.

За участниками акции наблюдают полицейские, на площади насчитали с десяток автозаков. Фото: Артем КИЛЬКИН

За участниками акции наблюдают полицейские, на площади насчитали с десяток автозаков.Фото: Артем КИЛЬКИН

За участниками акции наблюдают полицейские, на площади насчитали с десяток автозаков. Но мероприятие, уже подходящее к концу, пока проходит без задержаний. В нем участвует около 200 человек.

СПРАВКА «КП»:

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, а уже через два дня отправили под домашний арест. Причина – наркотики, которые якобы обнаружили у него в рюкзаке и дома. Но сам Голунов уверял, что запрещенные вещества ему подбросили, и объяснил, что посадить его решили из-за последнего расследования о похоронном бизнесе. В поддержку журналиста прошли акции и пикеты, в сети появились петиции. Вчера, 11 июня, глава МВД России заявил, что дело в отношении Голунова прекращено, и поручил уволить начальство полицейских, которые его задерживали.

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И вот теперь, когда на дело Ивана Голунова можно уже обернуться и выдохнуть, пора сделать первые выводы. Нерв всего произошедшего за последние 5 дней был таким запредельным, что обнажил многое и многих. Кто и как повел себя в истории с задержанием оппозиционного журналиста с дозами наркотиков в его рюкзаке и дома? Давайте разбираться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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