До конца года петербургским приютам для животных выделят пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-12T15:43:56+03:00

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Приюты для безнадзорных животных поддержат за счет городского бюджета. До конца года некоммерческие организации, которые помогают бездомным собакам, кошкам и прочей живности, смогут побороться за 4 960 500 рублей. Постановление об этом подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

– Постановление позволит оказать приютам финансовую поддержку и, таким образом, способствует обеспечению благополучной эпизоотической обстановки в городе, – поясняют в Смольном.

В числе новых распоряжений и постановлений градоначальника – план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах в Петербурге Стратегии национальной политики России на период до 2025 года. Главная цель мероприятий – обеспечить в городе «равноправие граждан, межнациональные мир и согласие, гармонизацию межнациональных отношений, а также сформировать систему социальной и культурной адаптации иностранных граждан».

Еще один документ касается садоводств и комфорта дачников. Субсидии предоставят на возмещение затрат, связанных со строительством и ремонтом инженерных сетей и дорог (161 956 000 рублей до конца года), модульных врачебных амбулаторий и культурно-досуговых центров (16 817 000 рублей), спортивных и детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU