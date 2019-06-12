Девушка выпала из окна девятого этажа, когда мыла окна, и выжила

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-12T15:33:08+03:00

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17-летняя жительница поселка Славянка решила помыть окна в квартире на девятом этаже, но на миг потеряла равновесие и выпала наружу. Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, около восьми часов вечера.

Девушка приехала в Петербург из Киргизии учиться, живет в квартире в доме №34/1 по Колпинскому шоссе вместе с мамой и сестрой. Когда школьница взялась мыть окна, дома никого, кроме нее, не было. А потому помогать несчастной пришлось случайным очевидцам.

– После падения из окна квартиры, расположенной на девятом этаже девятиэтажного дома, девушку госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями в тяжелом состоянии, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У девушки переломано множество костей, повреждены мозг и внутренние органы. То, что она выжила, врачи называют чудом, но сейчас главное, чтобы она выкарабкалась. Пока доктора вытаскивают школьницу с того света, полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU