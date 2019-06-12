2019-06-12T15:33:08+03:00
Происшествия

Девушка выпала из окна девятого этажа, когда мыла окна, и выжила

Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
У несчастной переломано множество костей, повреждены мозг и внутренние органы. Фото: vk.com/spb_todayУ несчастной переломано множество костей, повреждены мозг и внутренние органы. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

17-летняя жительница поселка Славянка решила помыть окна в квартире на девятом этаже, но на миг потеряла равновесие и выпала наружу. Несчастный случай произошел вчера, 11 июня, около восьми часов вечера.

Девушка приехала в Петербург из Киргизии учиться, живет в квартире в доме №34/1 по Колпинскому шоссе вместе с мамой и сестрой. Когда школьница взялась мыть окна, дома никого, кроме нее, не было. А потому помогать несчастной пришлось случайным очевидцам.

– После падения из окна квартиры, расположенной на девятом этаже девятиэтажного дома, девушку госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями в тяжелом состоянии, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У девушки переломано множество костей, повреждены мозг и внутренние органы. То, что она выжила, врачи называют чудом, но сейчас главное, чтобы она выкарабкалась. Пока доктора вытаскивают школьницу с того света, полиция ведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дачу Ахматовой в Комарове не будут продавать с торгов
До конца года петербургским приютам для животных выделят пять миллионов рублей
Акция в Петербурге в поддержку Ивана Голунова проходит без задержаний
В «Порту Севкабель» открыли причал для теплоходов
В Петербурге в иномарку по цене квартиры бросили «коктейль Молотова»
В Петербурге поймали «теневых банкиров», которые обналичили 200 миллионов рублей
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Металлострое было видно за 50 километров
На Ситцевой газонокосильщик оставил иномарку без стекол
В Петербурге и Ленобласти у двух районных подразделений МВД сменились начальники
В Петербурге ради праздника «Алые паруса» приостановили реконструкцию Ростральных колонн
В старинной усадьбе Павла Демидова в Петербурге откроют культурно-библиотечный комплекс
В Петербурге таможенники изъяли 5 500 поддельных таблеток для потенции
В Петербурге на Кольцевой автодороге перекроют две полосы
В Петербурге водители помогли утиной семье перейти через оживленную трассу