2019-06-12T18:49:03+03:00
Происшествия

Рабочая неделя в Петербурге закончится дождями и градом

Субботу обещают прохладную и облачную
Анна ПОСЛЯНОВА
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Гром и молнии обрушатся на город в пятницу.Гром и молнии обрушатся на город в пятницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несколько дней передышки – и петербургская непостоянная погода снова готова засыпать город градом. Необычными для лета осадками Петербург закончит текущую рабочую неделю.

– В четверг, 13 июня, днем облачная с прояснениями погода, в конце дня местами кратковременный дождь, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 8-10 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

А вот в пятницу, 14 числа, кратковременные дожди обещают уже повсеместно. Накрапывать начнет уже утром. А днем дожди превратятся в ливни с грозой и даже градом. Ветер при грозах будет порывистым. Хорошо, хоть мерзнуть не придется: к середине пятницы отметка термометра будет на уровне 22-24 градусов.

Выходные город на Неве встретит – увы, но ожидаемо – дождями и прохладой: субботним днем воздух прогреется лишь до 20, а то и до 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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