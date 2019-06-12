Рабочая неделя в Петербурге закончится дождями и градом

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-12T18:49:03+03:00

Гром и молнии обрушатся на город в пятницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Несколько дней передышки – и петербургская непостоянная погода снова готова засыпать город градом. Необычными для лета осадками Петербург закончит текущую рабочую неделю.

– В четверг, 13 июня, днем облачная с прояснениями погода, в конце дня местами кратковременный дождь, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 8-10 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

А вот в пятницу, 14 числа, кратковременные дожди обещают уже повсеместно. Накрапывать начнет уже утром. А днем дожди превратятся в ливни с грозой и даже градом. Ветер при грозах будет порывистым. Хорошо, хоть мерзнуть не придется: к середине пятницы отметка термометра будет на уровне 22-24 градусов.

Выходные город на Неве встретит – увы, но ожидаемо – дождями и прохладой: субботним днем воздух прогреется лишь до 20, а то и до 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU